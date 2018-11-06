普悠瑪ATP設計疏失 政院7日首度邀日廠說明

（中央社記者顧荃台北6日電）日本車輛製造公司承認普悠瑪號的ATP遠端監控系統有設計上疏失，行政院政務委員、普悠瑪事故調查小組召集人吳澤成今天說，明天將首次邀集日本廠商與台鐵，對此事進行釐清。

日本車輛製造公司日前表示，普悠瑪因設計疏失，造成切斷列車自動防護系統（ATP）後，無法自動回傳訊息給行控中心，且賣給台灣的所有普悠瑪列車都有這個問題。

吳澤成晚間告訴中央社記者，明天調查小組將針對ATP及遠端監視系統的建置、功能及運作情形等，邀集台灣鐵路管理局及車輛相關設備原廠，提出說明，以釐清為何ATP遠端監控系統沒有上線，以及當時的驗收與施工情形。

行政院「1021鐵路事故行政調查小組」透過新聞稿表示，今天召開第4次調查小組會議，會中決議，為符合鐵路法事故調查相關規定、權管執行及行政資源效能，並提高外部委員人數比例，將「交通部鐵路行車事故調查小組」專家委員全數納入調查小組，共增加4位委員。

此外，政府部門代表行政院災害防救辦公室主任吳武泰、行政院交通環境資源處處長陳盈蓉轉任為工作小組幕僚，交通部鐵道局局長胡湘麟則專任調查小組執行秘書兼發言人，另國家實驗研究院副院長吳光鐘轉為意見諮詢性質，必要時再參與會議。另依第3次會議結論，由台鐵工會推派資深駕駛2名擔任調查小組委員，總計調查小組現有委員16名。

調查小組表示，目前已就調閱的相關資料進行研析，整理出11大項、33小項的後續調查事項，如事故列車當日列車編組運轉過程、駕駛操作、通聯及車輛性能狀態、翻覆臨界速度、普悠瑪列車傾斜功能、ATP、主風泵裝置（空壓機）等，將持續進行資料蒐集、實車模擬、人員訪談及委託專業機構進行模擬分析，並視需要洽請國外專家協助檢視調查結果。（編輯：張均懋）1071106