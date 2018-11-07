新竹選情加溫 蔡英文：鄭朝方支持度不斷上升

（中央社記者呂欣憓新竹7日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文今天到新竹為選情加溫。蔡英文說，客家人比較內斂，不過過去幾週的趨勢，新竹縣長參選人鄭朝方氣勢節節高升、支持度不斷上升，越打越有信心。

民進黨行動中常會今天開拔到新竹，為民進黨新竹縣長參選人鄭朝方拉抬聲勢。鄭朝方在中常會中報告他的「新竹維新三支箭」政見。

鄭朝方說，第一支箭是要把營養午餐結合在地的食農教育，讓小朋友開心，家長放心；第2支箭要提升新竹縣環境品質，解決垃圾、飲水、河岸改造等問題，同時要把基礎設施做好；第3支箭則是要改善交通，除完成五楊高延伸到新竹，還要把竹北到新竹的輕軌建設起來，讓大家不再塞車。

蔡英文聽完報告後指出，最近幾週她幾乎每週都來新竹縣，希望鄭朝方繼新竹市長林智堅之後成為最年輕的縣市長。她說，鄭朝方看到新竹發展不足，提出3支箭，直接回應新竹縣發展上的瓶頸和需求，鄭朝方的想法中央會全力支持。

蔡英文說，可以看得出來鄭朝方心中新竹縣的美好圖像包括小朋友有安心的營養午餐、優質食能教育、安全安心綠地空間可以遊戲、縣民有美麗河岸可以悠閒散步、爸媽有優質親子空間同樂、年輕人有創業發展優質基地以及讓長輩安心生活的長照和津貼。

蔡英文也提出她對鄭朝方的期許，包括創造好生活和鄰近縣市緊密合作，達成區域聯合治理。她說，桃竹苗將因為鄭朝方擔任新竹縣長，讓區域聯合治理更完整，加上串接浪漫台三線以及前瞻基礎建設中的軌道建設，串接起大新竹共好生活圈。

蔡英文說，林智堅和鄭朝方長得很像、想法也很像，鄭朝方當選後會和林智堅一樣努力，成為執政好夥伴，讓新竹縣市共同建構新竹好生活。

蔡英文也說，客家人比較內斂，接到電話民調不願表達真正支持對象，過去幾年客家區的民調也顯示出這樣趨勢，不過她看到過去幾週的趨勢，鄭朝方氣勢節節高升、支持度不斷上升，越打越有信心，代表鄭朝方做的事情獲得縣民認同，改變就在眼前，希望即將實現，呼籲大家支持鄭朝方、迎接改變、共創美好大新竹。（編輯：李信寬）1071107