選情緊繃凝聚團結意識 蔡英文下令全力催票

（中央社記者呂欣憓新竹7日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文今天表示，現在選情很緊繃，支持者有危機感是好的，可以凝聚團結意識，提高支持者投票意願，她要各縣市全力固票和催票。

民進黨行動中常會今天開拔到新竹，為民進黨新竹縣長參選人鄭朝方拉抬聲勢。

民進黨發言人吳思瑤會後轉述，鄭朝方競選總部主委張學舜和總幹事陳文宏在會中報告指出，鄭朝方民調由個位數突破二位數，且持續上升，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩呈現民調下降趨勢，國民黨參選人楊文科持平未有起色。

張學舜和陳文宏分析，鄭朝方用新型態選舉打法獲得選民青睞，訴求年輕世代和家庭的政見，反應在民調持續上升結果上，他們樂觀評估選舉結果。

鄭朝方說，年輕家長對他回應非常高，他越打越有信心，開拓了很多新的票源，為固住基本盤，希望黨中央可以多點人來助選。鄭朝方特別點名立法院黨團總召柯建銘來新竹縣陪同掃街；柯建銘表示使命必達。

吳思瑤也轉述，蔡英文在會中談到整體民進黨選情時表示，現在選情很緊繃，支持者有危機感是好的，可以凝聚團結意識，提高支持者投票意願，蔡英文要各縣市全力投入固票和催票。

鄭朝方在中常會中報告他的「新竹維新三支箭」政見，第三支箭是要改善交通，包括完成五楊高架延伸到新竹。行政院秘書長卓榮泰回應，高公局4月展開竹苗交通瓶頸地區改善可行性評估，包括五楊高架延伸可行性評估，明年8月提出報告初稿，行政院會請高公局加速可行性評估。

對於鄭朝方提出頭前溪流域治理工作，要建設親子河濱公園和親子設施，卓榮泰回應，行政院在全國水環境計畫中核定新台幣1000萬元補助新竹縣政府頭前溪右岸整治。

此外，民進黨中執會14日將移師台中舉行，除了中執委外，也邀請全國縣市黨部主委共同與會，會前黨公職先參觀花博，展現力挺態度。（編輯：謝佳珍）1071107