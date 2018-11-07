公投綁大選 中選會估一人投票約2分鐘

目前做過的投票模擬及過往情形，選舉的投票時間，每位選民平均約花50秒、公投約花70、80秒左右。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北7日電）年底有10案公投綁大選，光公投票就有10張。中選會內部進行投票模擬，投選舉票平均每人花50秒時間，投公投約70到80秒，平均一人完成投票時間為2分10秒左右。

九合一選舉合併公投將於11月24日投票，中選會規劃先領投選舉票、再領投公投票。選民最多領有15張選票，面臨首次有這麼多公投案的選舉，中選會已募齊29萬5904人選務人員，目前正緊鑼密鼓訓練中。

平均一人花多少時間投票，中選會副主委兼發言人陳朝建受訪指出，實際上，每位選民或投票權人的實際使用時間或有不同，目前就做過的投票模擬及過往情形，選舉的投票時間，每位選民平均約花50秒、公投約花70、80秒左右。換言之，平均每人投票時間約為2分10秒可完成。

不過，公投有10案，且只有文字，公投主文長短不一，需花時間閱讀、理解，因此，中選會也表示，會再進一步並結合其他持續性的宣導，例如，請投票權人進入投票前，先瞭解各案編號及內容，以加速投票速度，也會藉由公報等說明宣導，包括依序將公投票投入指定的票匭，以利於開票作業順遂。

至於當天開票狀況，中選會主委陳英鈐上午在立院受訪指出，像宜蘭縣有模擬，預估晚間9時前能開出75%的票數，其他大型都會區，可能就不太一定。

陳朝建說，由於各所規模不一，有些傍晚5、6時開完九合一選舉的選票，有些則是晚上7、8時開完。至於，公投開票部分，中選會加快開票作業流程，也不斷進行模擬作業，以深夜之前開完為目標。

此外，國民黨立委江啟臣表示，中選會日前宣布，要求年底2萬多名參選人投票日當天勿進行公投宣傳活動，否則觸法，但公投法並未如此規定。

陳朝建說，11月24既是選舉投票日，也是公投投票日，因此選罷法及公投法兩部法律均須適用，也就是說，公職候選人在投票日當天依其候選人身分不能從事競助選活動含公投宣傳活動，或其他競助選活動；候選人以外的任何人，投票日當天雖可從事公投宣傳或其他活動（於禁制區外），但仍不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關的影像、聲音及文字。（編輯：謝佳珍）1071107