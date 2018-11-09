普悠瑪事故 政院調查小組下週訪談台鐵人員

行政院普悠瑪事故調查小組9日表示，預計下週訪談台鐵局相關單位主管、副主管共7人。圖為普悠瑪事故現場。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）行政院普悠瑪事故調查小組今天表示，將於下週進行第3輪訪談，預計訪談台鐵局相關單位主管、副主管共7人，進一步了解台鐵相關規章研擬、制訂、教育訓練落實情形。

行政院「1021鐵路事故行政調查小組」透過新聞稿表示，今天召開幕僚工作小組會議，討論近來初步調查成果以及需要進一步調查的事項，包括討論列車出軌車廂運動行為、普悠瑪列車傾斜功能及ATP（自動防護系統）相關議題研析成果。

調查小組指出，普悠瑪列車傾斜功能與ATP相關議題將提報調查小組預定13日召開的第5次會議討論確認。行政院政務委員、普悠瑪事故調查小組召集人吳澤成表示，相關議題包括ATP關閉跟傾斜功能之間的關聯。

同時，吳澤成告訴中央社記者，針對列車出軌車廂運動行為將委請專業顧問模擬當時車廂出軌的狀況，並進行分析。目前已經找到委託的團隊，最快下週即可進行相關模擬。

另外，調查小組今天也針對已調閱的普悠瑪列車維修紀錄（包含事故列車），討論相關設備定期更換情形；討論抽樣調閱幾位司機員駕駛紀錄來進行行為比對，以了解事故司機員操作習慣。

調查小組指出，預定下週進行第3輪訪談，相關委員將由交通部鐵道局派員陪同訪談台鐵局相關單位主管、副主管計7人，以進一步了解台鐵相關規章研擬、制訂、教育訓練落實情形。

台鐵6432車次普悠瑪列車10月21日在宜蘭新馬站附近出軌，造成嚴重傷亡，行政院成立「1021鐵路事故行政調查小組」，進行事故原因調查。（編輯：李信寬）1071109