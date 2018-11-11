假消息戰爭 政院邀各部會發言人研議對策

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院發言人Kolas表示，假消息與爭議訊息在網路上散布，攻擊速度非常快，如同「假消息戰爭」，日前邀集各部會發言人研議，要讓發言體系的回應更快速與精確。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）告訴中央社記者，面對「假消息戰爭」，政府必須認知，網路時代與過去媒體環境完全不同，回應速度一定要更快、更精準，清楚明快說明假消息的錯誤之處與正確資訊。

她說，因此她日前主持行政院與各部會發言人體系每季一次的發言人溝通平台會議，就以對抗假消息為主題，由各部會分享經驗，包括曾遇過哪些假消息與爭議訊息，以及如何因應。

Kolas表示，她在會中提到，各單位不要以為只有行政院、外交部、陸委會或內政部等外界認為較常被外界攻擊的單位才會遇到假訊息問題，連學術氣息較濃厚的故宮都曾吃過虧，不管是哪個部會都要提高警覺。

Kolas指出，除了假訊息之外，如果在媒體報導中，政府對相關爭議的論述被不公平、不成比例地呈現，可能會造成外界誤會，政府也要儘速、勇敢地再對外陳述一次。

她表示，公務員通常比較欠缺新聞敏感度，對外回應前還要層層上報，有些部會發言人回應要次長、部長都看過才能對外說明，應盡量把公務體系內的核稿速度與關卡扁平化，以提升速度；這部分做得最好是內政部，通常爭議訊息出現1小時內就會有澄清說明，堪稱是各部會「模範生」，與內政部長徐國勇把曾任行政院發言人的經驗帶入內政部有關。

徐國勇說，他上任後要求發言窗口每週都要對爭議訊息的處理方式進行回報，包括爭議訊息的發現時間、回應時間與發現方式等，將對爭議訊息的處理速度列入考評指標。

徐國與勇表示，在此同時，對發言人也充分授權，讓每個單位的發言人都能盡量獨當一面、熟悉業務，不需要上報到署長或次長才能對外回應，以縮短回應時間。（編輯：林興盟）1071111