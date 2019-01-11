施政衝衝衝 蘇貞昌內外皆難關

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院長賴清德為九合一敗選請辭，前行政院長蘇貞昌回鍋閣揆，就戰鬥位置「衝衝衝」，面對2020總統與立委選舉，如何端出施政成績單，讓民眾有感，挑戰相當嚴峻。

民進黨在去年九合一選舉遭遇重大挫敗，賴清德一肩扛下敗選責任辭職，由蘇貞昌接手閣揆重任。

蘇貞昌曾在前總統陳水扁任內，於2006年1月25日至2007年5月21日擔任過閣揆，對於行政院業務駕輕就熟，而賴清德任內的多項爭議焦點，包括深澳電廠、台大校長案等，都已告一段落，此時回鍋擔任閣揆，面對的將是全新局面。

九合一選後，多數縣市「綠地變藍天」，國民黨「地方包圍中央」態勢明顯，未來在政策的推行上，如何獲得地方政府的支持，考驗他的政治智慧。

此外，面對民眾最在意的經濟議題，在預估今年經濟成長率將不如去年，以及面臨美中貿易戰對台灣的衝擊下，包括幫助台商回流、擴大內需、五缺問題是否有效解決等，也是蘇貞昌無可迴避的課題

還有高度爭議的能源政策，以核養綠公投過關，政院必須調整能源政策，以因應未來的電力需求與環保訴求；反同婚3項公投過關，行政院依法必須在3個月內，也就是今年2月底前提出保障同性婚姻的專法送進立法院，但黨內和民間意見不一，相當棘手。

蘇貞昌首度擔任閣揆時、蔡總統為其副手，兩人關係屢遭外界多所著墨，如今副手變成總統，攸關政策成敗的府院互動，必將成為焦點。

黨政人士表示，選後至今，總統與蘇貞昌多次會面針對國內政局、政情最新發展交換意見，兩人彼此對於政局的看法有高度共識，此時國內正需要一個嫻熟行政業務的行政院長掌舵，也是請蘇貞昌接任閣揆的主要原因。

賴清德任內推動多項重要政策，民進黨立委相當肯定，但對黨政溝通模式卻有質疑，因此在新內閣上任後，民進黨立法院黨團幹事長李俊俋就呼籲應加強行政與立法之間的互動與溝通，精進改善過去的溝通模式。

對蘇貞昌與行政團隊而言，要如何克服難關，積極推動政務，提出更多福國利民政策，施政讓民眾有感，再度贏回社會對執政黨的信任，是當務之急，而能否暢通黨政溝通管道，可說是成功的第一步。（編輯：謝佳珍）1080111