蔡賴配聲浪 吳敦義：評估階段無結論

內閣總辭，外界關注2020年總統大選是否有「蔡賴配」，國民黨主席吳敦義（中）13日在「台北市三合一選舉吳主席感恩茶會」媒體會前聯訪表示，還在評估階段尚無結論，但主張「一中各表九二共識的兩岸政策」等4個支柱論點。中央社記者鄭傑文攝 108年1月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）內閣總辭，外界關注2020年總統大選是否有「蔡賴配」。中國國民黨主席吳敦義今天表示，還在評估階段尚無結論，但主張「一中各表九二共識的兩岸政策」等4個支柱論點。

國民黨台北市黨部上午舉行「台北市三合一選舉吳主席感恩茶會」，包括吳敦義、市黨部主委黃呂錦茹、前台北市長候選人丁守中、台北市議會議長陳錦祥等人都共襄盛舉。

媒體會前聯訪詢問如何看前行政院長賴清德率內閣總辭後，2020總統大選「蔡賴配」是否恐成國民黨最大威脅。吳敦義表示，目前新內閣才上任，祝福他們有新的方向和新的作風，但究竟「什麼配」還很難揣測，現在還未有深入評估及結論。

談到國民黨近來展開全面黨員「黨籍總檢查」，外界認為是為幫吳敦義參加黨內總統初選黨員投票，預先掌握黨員資料。吳敦義說，無所謂幫不幫助他，因為國民總統選舉提名方式是有制度的。

吳敦義指出，國民黨過去針對總統選舉提名，做過全民調、全體黨員決定等各種制度，未來會由已登記的參選人協商用何種方式，決定出公正無私的競賽規則，並認為從這次九合一選舉即可看出黨是公正無私，才能選出品德兼優且有機會當選的參選人，以贏得選戰。

他稍後致詞時表示，這次九合一選舉只是初階段，22個縣市贏得15個縣市，且3個直轄市都選得很好，全台議長選舉結果也有好表現。

吳敦義也提到，隨著2020總統大選即將到來，希望黨內要選出一個有政績且有能力、忠於國民黨及中華民國的總統候選人。

他指出，「廉能且勤快、讓人民賺大錢、以幸福家庭為基礎、一中各表九二共識的兩岸政策」等4個支柱論點，已獲得這次選舉的初步認可，希望2020年能重返政權，以建構更好的中華民國。

會中，有黨員高喊「選總統」。（編輯：戴光育）1080113