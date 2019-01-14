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蔡總統化身蔡教授 籲發揮雞婆精神舉報家暴

最新更新：2019/01/14 22:59

（中央社記者游凱翔台北14日電）肉圓家暴事件引起議論，連總統蔡英文也關切家暴議題，並化身「蔡教授」，呼籲大家捨棄「別人家的事情不要管」這種錯誤觀念，因為多一份「雞婆精神」，就多一個孩子可被幫助。

蔡總統在臉書粉絲團自稱「蔡教授」，並針對家暴議題宣導2件事情。

蔡總統表示，衛福部統計，大部分的家暴通報仍來自醫院、警方，而不是113保護專線。她要呼籲大家捨棄「別人家的事情不要管」這種錯誤觀念，如果能多注意身邊孩子的痛苦跟異樣，或發現疑似家暴、疏忽及虐待狀況，就要撥打113通報，因為多一份「雞婆精神」，就多一個孩子可以得到幫助。

蔡總統也說，政府正積極強化社會安全網，去年一年就增設了14處區域社福服務中心，總數達到134處。她知道通報案量很多，社會安全網的夥伴真的很辛苦，她也要布建更多社福中心，目標是每15萬至20萬人口就有一個社福中心；同時去年增加326名社工，政府會繼續聘用足夠的社工人員，一起保護孩子。

蔡總統最後表示，每個孩子都是寶貝，怎能用暴力對待。正義感很好，但執法工作還是讓專業的警察來，每一個人都可以幫忙，因為要發揮「雞婆精神」注意周遭、勇於通報。

政府的資源有限，蔡總統再次拜託大家，當起政府的眼睛、耳朵，讓把需要保護的兒少、家庭，納入社會安全網。（編輯：林沂鋒）1080114

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