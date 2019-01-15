賴清德拋憲改 柯文哲：雙首長制確實怪怪的

（中央社記者梁珮綺台北15日電）前行政院長賴清德拋出憲改議題，認為國會議員應該要考慮兼任或擔任內閣部會首長；台北市長柯文哲今天說，台灣現行的雙首長制度確實「怪怪的」，因為總統有權無責。

柯文哲上午在市政大樓12樓劉銘傳廳外接受媒體聯訪時，做上述表示。

賴清德昨天在行政院長交接典禮中，拋出憲政改革等3議題，認為國會議員應該要考慮兼任或擔任內閣部會首長，減少立法與行政落差。

柯文哲認為，「雙首長制還是怪怪的」，因總統有權無責，使用雙首長制的國家非常沒有效率，而世界各國使用內閣制的國家也很多，不過，在中華文化下，華人歷史比較傾向總統制。

但當媒體追問「哪個制度適合台灣」時，柯文哲說，「沒有對錯，只有適合不適合」，時空、環境等背景不同，制度也會不同。

對於行政院長蘇貞昌上任後，指示成立「中央地方建設協調會報」，柯文哲說，「很好啊，不反對」，指以往地方政府若有問題，可向中央政府開設的單一窗口協談，再進到行政院會處理，若能制度化，也不錯。

至於悠遊卡公司董座傳由富璁建設開發董事長吳嘉沅接任，因吳曾任柯文哲競選市長時的辦公室財務監督委員，外界解讀為政治酬庸，柯文哲說，「在台北市政府做事情是很累的，怎麼會是酬庸，不服氣就來做做看好了」。（編輯：李亨山）1080115