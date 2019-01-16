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徐國勇攜手書法名家寫春聯 自嘲字體雞飛狗跳

最新更新：2019/01/16 16:29

（中央社記者王承中台北16日電）內政部長徐國勇與多位書法名家今天一起揮毫寫下「幸福安居、歡喜迎春」等字，共同迎接新年春節。徐國勇自嘲字體「雞飛狗跳」，也預祝民眾新年諸事大吉、幸福平安。

農曆春節即將到來，內政部與中華民國書學會今天下午在中央聯合辦公大樓南棟大廳舉辦新春揮毫贈春聯的活動，徐國勇也特地拿起毛筆，與中華民國書學會會長張炳煌等多位書法名家，寫下「幸福安居、歡喜迎春」等字，共同迎接新年春節。

活動安排徐國勇用毛筆寫「居」字，而他寫完後笑說自己寫字實在不好看，也很多年沒拿過毛筆，更沒時間練習，今天只好硬著頭皮上場。

徐國勇又說，自己小時候常急著出去玩，每次寫字都很快，同學都是拿甲，而他都拿丙。徐國勇自嘲，別人寫字是「龍飛鳳舞」，他則是「雞飛狗跳」。

內政部今年首次邀請書法名家現場揮毫，與民眾共同迎接春節喜慶，書寫的內容有成套的對聯，也有單張的「春」、「福」、「滿」等吉祥字，深獲民眾好評與喜愛，活動現場民眾大排長龍，索取書法名家揮毫的春聯。

徐國勇同時提醒民眾，今年春節連假長達9天，期間內政部多項服務不打烊，包括警察堅守崗位維護治安、消防針對百貨等公共場所加強整備。他也建議民眾出國要申請自動通關，並歡迎大家春節期間到各國家公園踏青。（編輯：李信寬）1080116

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