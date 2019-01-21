黃國昌宣布卸時力黨主席 將專注台灣改革議程

（中央社記者蘇龍麒、陳俊華台北21日電）時代力量執行黨主席黃國昌今天凌晨在臉書發文表示，將卸下黨務，專注攸關台灣未來前景的改革議程。

黃國昌說，2015年5月4日，正式宣布加入時代力量，3年多過去了，很感謝律師邱顯智拉他進時代力量，在全員共同的努力下，時代力量在2016年的國會選舉取得5席立委、在2018年的地方選舉贏得16席議員、在2019年最近的民調中，穩定得到12%至17%受訪者支持。

他說，雖然距離期待的目標，以及若干改革議程的推進，還有很長的路要走，但時代力量已確實站穩了開創別於藍綠的新政治選項的基礎，「黨已開始站穩腳步」，「我想，這是一個適當的時機，卸下黨務」。

黃國昌說，將專注更多攸關台灣未來前景的改革議程，是他下一階段的工作重心。他說，這個決定或許會讓支持者感到驚訝，但要請大家對時代力量有信心。

他說，相信堅持理念、就事論事、實事求是，才能真正展現出與藍綠兩個政黨不同的政治風格與高度，也才能為台灣新政治的開展與主權的捍衛，走出更寬廣的道路，無論未來身處何種戰鬥位置，都會秉持這個理想而繼續前進。

時代力量發言人李兆立則在臉書上表示，「期許未來的決策委員會和黨主席，繼續帶領時代力量走出自己的路」。（編輯：林興盟）1080121