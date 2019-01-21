黃國昌不續任黨主席 林昶佐盼年輕人來帶領

時代力量立委林昶佐表示，知道黃國昌做這個決定有點驚訝，不過如果黨由年輕一代來帶領，是非常好的。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒、陳俊華台北21日電）時代力量執行黨主席黃國昌今天凌晨在臉書發文表示將卸下黨務；時力立委林昶佐說，有點驚訝，「國昌對時力的貢獻大家有目共睹」，黨由年輕一代來帶領是好的。

時代力量高雄市議員黃捷說，黃國昌卸任黨主席，主要是希望把立委的角色發揮到淋漓盡致，此外也一直有「國運昌隆黨」的謠傳，讓他壓力很大，黃國昌一直希望黨內民主、大家平起平坐，不要因為他讓黨的形象變差。

黃國昌上午舉行記者會時表示，時代力量下一屆決策委員選舉登記昨天截止，他不再參選，將卸下黨務；時代力量是民主的政黨，「不是一人的政黨」。

林昶佐受訪時，被問到是否有意選下一屆黨主席。林昶佐說，現在沒有這個規畫，有登記參選決策委員，未來進入委員會後，會一起討論怎樣做是最好。

有網友說「沒有黃國昌的時代力量就不叫時代力量」。林昶佐認為，黃國昌過去這幾年承擔很多，是很多從政的黨公職人員的標竿。

至於對未來黨主席的想法，林昶佐認為，知道黃國昌做這個決定的時候有點驚訝，希望黨未來能夠全力阻擋威權舊勢力跟中國勢力的集結反撲，以及如何讓更多年輕人發聲，「如果黨由年輕一代來帶領，我覺得是非常好的」。

黃捷說，黃國昌要卸下黨主席真的非常可惜，畢竟他是時代力量形象的代表，因此在高雄的黨員群組內，聽到訊息也是一陣哀號，也會擔心最信任的黨主席卸任了，不知道時代力量未來的走向如何。她說，相信新的黨主席能夠帶領時代力量，成為真正的第三大黨。

時力台北市議員黃郁芬向中央社記者說，希望下屆黨主席能擅長於黨內溝通、繼續拓展組織。她指出，無論未來黨主席是誰，要重建黨中央的角色，成為各地黨公職的後盾。她說，導演柯一正、林昶佐、新竹市黨部主委邱顯智都是不錯的人選。

去年代表時力參選新北市議員未當選、登記參選決策委員的張祐銓則認為，黃國昌離開對時力的影響，預計要等到決策委員選完後才能看得出來，而黃國昌不當黨主席很可惜，心裡最理想的黨主席名單是黃國昌。至於未來要支持誰擔任黨主席，還要再思考看看。

曾代表時代力量參選新北市議員的曾柏瑜表示，因為還沒看到決策委員候選人名單，還無法說誰比較適合。

時代力量高雄市黨部副執行長林子盟說，黃國昌帶領時代力量經過兩次大選，不競選連任有點可惜，「但做這個決定是很有高度的」，因為民主政黨有適當輪替是必要的。（編輯：林興盟）1080121