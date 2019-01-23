警察特考名額大減 考試院將與行政院協商

（中央社記者余祥台北23日電）考試院今天表示，近日接獲大批應考人陳情，108年一般警察特考需用名額較往年大幅減少，因此全院審查會上決定，將由副院長李逸洋率相關部會首長，與行政院就需用名額院際協商。

考試院發布新聞稿說明，警察特考雙軌制政策，目的為維持警察特考、一般警察特考兩種取才來源的合理比例，經與用人機關審慎研議後，訂定三等考試內、外軌需用名額比例為86%與14%，四等考試內、外軌需用名額比例為70%與30%，這項錄取比例已實施8年。

不過，考試院表示，根據內政部函所述，受到年金改革影響，退休人數明顯趨緩，導致預估退離與實際已招訓需分發派補人數落差極大，造成分發職缺不足的問題。

考試院指出，內政部考量實際缺額及預估退離情形，除消防警察人員及水上警察人員類別之外，其餘類別內、外軌暫定需用名額為，三等考試內軌230名、外軌33名，比例為87.45%與12.55%，四等考試內軌2168名、外軌214名，比例為91.02%與8.98%。

考試院表示，在今年1月17日及23日舉行2次全院審查會深入討論，考試委員多認為，現內政部提列的需用名額，不僅不符原商定比例，且四等考試內、外軌比例過於懸殊，如此不僅無法達到雙軌分流制度建立的目的，且有違反憲法保障相關基本權利的精神，甚至將衝擊國家考試制度的穩定性及公信力。

因此，今天全院審查會決議，近日將由考試院副院長李逸洋偕同相關部會首長拜會行政院，就108年警察特考、一般警察特考需用名額進行協商，以應符機關用人需求，並籲請行政院重視一般警察特考可能面臨形同「名存實亡」的危機，以維護人民應考試、服公職的基本權利。（編輯：黃國倫）1080123