雲豹動力底盤傳延遲交貨 國防部：首批2月交貨

（中央社記者游凱翔台北27日電）284輛30公厘鏈砲雲豹甲車啟動量產，但媒體報導得標廠商未依約如期交付動力底盤，計畫可能延遲。國防部回應，廠商承諾2月底完成首批交貨，國軍也會針對逾期部分依契約裁罰。

蘋果日報報導，得標廠商迄今未依合約在去年12月交付首批30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的動力底盤系統，導致全案計畫可能延遲。

國防部下午發布新聞稿回應，軍備局所屬第209廠已依契約完成6次履約督導及進度訪查，掌握廠商產製進度，廠商承諾2月底完成首批交貨，可滿足年度八輪甲車產製需求；另外，針對逾期交貨的情形，將依契約規定裁罰。

國防部強調，八輪甲車為國防自主武器裝備研發重要成就，後續將依契約規定辦理驗收作業，滿足產製需求。

國防部官員指出，4輛30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車已在去年10月19日完成戰術驗證測評，並決定在今年製造284輛，預計民國112年量產完畢。

官員指出，30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，並裝設在國造的雲豹八輪甲車上，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力。（編輯：黃國倫）1080127