談2020年總統大選 李鴻源憂心網紅現象

前內政部長李鴻源27日在南加州演講，談2020年總統大選，對於網紅現象表達憂心，認為這是民主困境，希望有能力又有頭腦的人出線。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年1月28日

（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）前內政部長李鴻源今天在南加州演講，談到2020年總統大選，憂心當前網紅現象，認為這是民主困境，他希望有能力又有頭腦的人出線，未來不排除與總統參選人有合作空間。

台大土木系教授李鴻源受南加州成大校友會邀請，今天在洛杉磯的太平洋棕櫚渡假村向近百名觀眾演講，主題是「台灣必須面對的真相及解決方案」。

他在演講前受訪時談到2020年總統大選，指出無論哪一個黨的候選人都要認清台灣問題，提出清楚論述，向選民說明有什麼本事可以帶領台灣走出困境。

李鴻源說，當前政壇出現網紅現象，政治人物追求網路聲量及民調，但是「民調高不代表會做事，有意角逐大位的人除了民調高之外，更要充實自己，腦袋裡面有東西才是重點」。

李鴻源指出，韓國瑜、柯文哲當選之後，網紅現象有點走火入魔。他呼籲選民：「創造一個空間給有能力的人，民調就算不是最高，讓有能力的人可以出來做事，突破民主的困境。」

他在演講中提到所謂「民主的困境」，認為政府缺乏智庫提供分析，施政受到民粹影響，選民無法選出真正有能力做事的人，等同「我們國家被自身的民主綁架」。

李鴻源在全程3小時的演講過程中，提出台灣困境也分享解決方案、主張「聰明政府」理念，並呈現自身過去治水防災政績。

他的一張幻燈片的小標題看似改編自美國總統川普的口號，寫著「台灣不用偉大，只要政府再次聰明就好」。李鴻源指出，台灣過去是全球化的得利者，現在是落後者，即將變成受害者，政府要有彈性面對國際競爭這一點很重要。

他認為台灣政府失能的問題在制度面，法令法規與制度的運作方式沒有辦法符合現代國家的標準，他舉例：「新加坡政府是企業，我們政府是一個衙門。新加坡總理是執行長（CEO），我們的院長是做官的。」

李鴻源出身土木工程學界，投入政壇曾任台灣省政府水利處長、台北縣副縣長、行政院政務委員兼公共工程委員會主委、內政部長，演講中談到過去打造防災系統的成功案例。

他說防災系統建立起來之後，現在任何颱風傷亡都能降到個位數，台灣是全世界防颱最成功的地方，因為這樣3年前他受邀到美國華府對休士頓風災重建提供建議，越南、泰國、中國大陸也對台灣的防災經驗很有興趣。

演講尾聲，聽眾好奇李鴻源下一步，他表示目前的角色是提出問題，不管是誰要選總統，都應該要有能力回答這些問題，「我跟幾個想要選舉的人有各種可能性，到了5月或6月會明朗，只能說會有很大的合作空間」。（編輯： 高照芬）1080128

台大土木系教授李鴻源受南加州成大校友會邀請，27日在洛杉磯的太平洋棕櫚渡假村向近百名觀眾演講，主題是「台灣必須面對的真相及解決方案」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年1月28日

台大土木系教授李鴻源（中）受南加州成大校友會邀請，27日在洛杉磯的太平洋棕櫚渡假村向近百名觀眾演講，主題是「台灣必須面對的真相及解決方案」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年1月28日