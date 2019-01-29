資安發言惹議 張善政邀網友和翟本喬對談

（中央社記者余祥台北29日電）前行政院長張善政日前在臉書發表對工研院等禁用華為手機的看法，遭到網友批評。張善政承認對資安實務認知不足，他將邀請留言批評他按讚數最多的網友跟翟本喬明天中午直播對談。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）24日表示，為確保資通訊安全，多年前政府公務資通訊產品已禁止採購中國品牌，最快一月底公布處理原則，並不排除3月提出禁止的廠商名單。

張善政日前在臉書上表示，工研院等禁用華為手機這個規定抓錯方向、沒有必要，「手機要被植入惡意後門的管道是來自APP軟體，不是硬體。」不過，遭到不少網友留言批評，認為他的論點太過簡化。

經過幾天在網路上的論戰，張善政今天在臉書上表示，雖然他曾擔任過政府資安方面的高級主管，但是從資安系統建置的角度下手，而不是參與資安攻防的實戰，他發現到自己對資安實務認知不足，他認為最好的方式是找出真正的專家，負責國家的資安。

至於要怎麼找出專家，張善政說，他想用一個粗淺的社群方法，看就這個議題發言的人，誰被按讚的次數最多，下一步再看這些人認為誰才是專家，多進行幾次，很快就可以找出真正的專家。

因此，張善政說，他將在明天中午跨出第一步，邀請在他臉書發言下留言批評他、被按讚數最多的網友，以及對此議題發言也受到廣大迴響的和沛科技創辦人翟本喬，進行一場對談，全程臉書直播。

張善政說，他們不談政治，只談技術，如果駭客要攻擊社會會怎樣進行，又該如何防禦，不針對廠商、國家，只設想面對敵人時，如何保護自己。（編輯：鄭雪文）1080129