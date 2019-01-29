僑委會委員長首開直播 透過臉書拜早年

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）行政院長蘇貞昌上任後，指示內閣官員要接地氣，不少部會首長頻開直播。農曆新年將至，僑務委員會委員長吳新興今天也與2位副手，首次透過臉書直播向全球僑胞拜早年。

僑委會於2014年成立臉書粉絲專頁，今天下午是僑委會委員長首度透過僑委會臉書直播，與民眾互動，由於今年是農曆豬年，直播現場特別擺設2隻粉紅色的「氣球豬」作為裝飾。為時約5分鐘的直播中，常有機會到世界各地出差的吳新興與僑委會副委員長高建智、呂元榮先在鏡頭前分享有關時差的經驗。

其中，剛從紐約出差回台的吳新興說，他今天早上才回到台灣，現在時差滿嚴重的。這次到紐約3天主要是與當地僑胞座談、參加急難救助協會會長交接等活動，有些僑胞對於僑委會推出的僑胞卡顏色有不同意見，僑委會將進一步研議。

吳新興也提到，紐約零下的天氣好冷，有一天他們走路去僑胞開的店吃早餐，僑胞知道他們從台灣來，還多給他們一些折扣，「小確幸的感覺」讓他很高興。

直播最後，吳新興、高建智、呂元榮拿著春聯，一起向全球僑胞拜年。吳新興祝福大家，「金豬報喜、身體健康、萬事如意」。（編輯：張均懋）1080129