韓國瑜比喻兩岸關係：指腹為婚

（中央社台北6日電）高雄市長韓國瑜日前接受美國之音「海峽論談」節目專訪時，以婚姻比喻台灣與美國、日本和中國大陸的關係，其中，他形容中國大陸與台灣是「指腹為婚」。

美國之音（VOA）「海峽論談」節目團隊日前到台灣專訪不同黨派的政治人物，3日播出韓國瑜的專訪內容。

當主持人問到如何比喻美國與台灣的關係時，韓國瑜說，美台是「先友後婚」，美國人有錢，在50、60年前，西裝筆挺、口袋「麥克麥克」來追求台灣。日本是「先婚後友」，因為馬關條約簽訂，霸王硬上弓，李鴻章一簽，割讓台灣，然後日本開始鎮壓、屠殺、教化、開發台灣。而中國大陸與台灣，他說是「指腹為婚」。

對於「韓流」吹到中國大陸，韓國瑜表示歡迎陸客到高雄玩，還對中國大陸網友形容自己是「台灣高雄的葛優」，他說，這樣比較好記，「你不覺得我腦袋跟葛優長得很像嗎？」

在被問到對兩岸關係的看法時，韓國瑜表示，他在女兒去加拿大讀書前對她講的一句話，可以代表對兩岸關係的核心精神，那就是「出去讀書，所有人都要做朋友」。

他說，華人留學時，內心是有差距的，看到白人很尊敬，好像要捧一下；看到第三世界國家，好像要離遠一點，「這是錯誤的」。

韓國瑜說，所有人都是朋友，所有人一樣重要，要把心胸打開，中國大陸來的任何好朋友都可以結為一輩子知心的朋友。有的台灣留學生這個不交往、那個不交往，就把自己窄化了。

他說，把這個價值觀拿來看兩岸問題不是一樣嗎？把心胸打開，五湖四海皆兄弟，兩岸關係不就通了。自己把圍牆蓋起來，把路堵住了，未來路要怎麼走？

他表示，高雄未來只有道路沒有圍牆，所有城市、所有人都是高雄的好朋友。

談到希望與對岸哪個城市交流時，韓國瑜說「都歡迎」，但先選經濟性比較強的，因為台灣內部總有很多雜音，一開始就選政治性很強的，馬上被「穿小鞋」、「扣帽子」，「雜音太多，很煩」，所以希望先選比較南方的城市，避開無聊的抹黑。

至於訪陸計畫，韓國瑜表示，如果去北京可以東西賣出去、人進來，也沒有完全拒絕；先去北京，再到南方，「也是OK」。他說，多來多往希望以南方城市為主，寧波、廈門、深圳都是經濟性很強的城市。（編輯：馮昭）1080206