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美國防官員挺對台軍售 外交部：與美方緊密合作

最新更新：2019/02/08 15:58

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）美國國防部亞太助理部長薛瑞福說，美國看到中國對台野心，美國會持續執行「台灣關係法」，對台軍售。外交部表示，台灣將持續與美方維持緊密合作，共同維護印太區域的和平與穩定。

智庫美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）7日舉行以「中國擴張的戰略野心」為題的活動，薛瑞福（Randall Schriver）在會中表示，中國是美國的戰略競爭對手，但競爭不代表一定有對抗與衝突，而美國也看到了中國的對台野心，美國會持續執行「台灣關係法」。

關於台海，他也重申一貫立場指出，美國會持續依照「台灣關係法」，執行對台軍售，以確保台灣有能力嚇阻中國侵略。

外交部今天回應表示，對於薛瑞福的談話，外交部表示感謝。今年是台灣關係法立法40週年之際，美國國防部資深官員重申美國將持續依據該法執行對台軍售，協助台灣加強嚇阻中國的能力，捍衛台灣珍貴的民主自由，「彰顯美方對我安全一貫且堅定的承諾，特別具有意義」。

外交部表示，台灣將持續與美方維持緊密合作，共同維護印太區域的和平穩定秩序。（編輯：趙蔚蘭）1080208

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