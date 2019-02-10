調整行政區救經濟 台聯倡議一都七市

（中央社記者范正祥台北10日電）如何促進台灣經濟發展，台灣團結聯盟黨主席劉一德說，台聯有妙計，策略包括調整行政區為一都、七市、四國家公園。

有關行政區調整的發想，劉一德接受中央社記者訪問時指出，一都是指台北都，將台北市、新北市、基隆市、桃園市納入；七市則包括竹苗市、台中市、彰投市、雲嘉市、台南市、高雄市、屏東市。

至於四個國家公園，劉一德說，是指北部國家公園，納入雪山山脈及蘭陽平原；中部國家公園，包括中央山脈及花東縱谷北段；南部國家公園，納入中央山脈及花東縱谷南段；海洋國家公園及海城，包括澎湖、金門、馬祖、東沙、太平諸島。

他說，現任駐日代表謝長廷在2007年曾提出「六星計畫」概念，當時主張應將台灣劃為六個區域，每個區域人口約300萬至400萬人，等於一個新加坡的規模，人口、資源分配也能作最妥善的運用，根據各區域的產業優勢與地理環境各自定位，發展各區域最大的特色，可創造六個新加坡的國際競爭力。台聯所提調整行政區為一都、七市、四國家公園，主張與謝長廷過去所提「六星計畫」概念接近。

劉一德分析，國民黨在2016年之所以失去政權，主因在於台灣經濟表現不佳。現今民進黨執政被民眾批評、總統蔡英文民調下滑的主因，癥結也是經濟問題。

劉一德說，台聯認為台灣經濟表現不佳原因包括過度投資中國，造成台灣蕭條；政府帶動不夠，民間不敢投資；本外勞薪資不脫鉤，雇主、本勞、台灣經濟三輸；教育產教失衡，高教太多，素質降低，畢業低薪，基層技工不足；行政區混亂。

劉一德也指出，建議政府未來應著重橘色、綠色、藍色、白色、黑色五大產業。橘色產業是指長照、老年產業；綠色產業包括造林、綠能；藍色產業是指箱網、遊艇、黑潮發電；白色產業是知識及文創產業；黑色產業指台灣民族特色產業。

為了讓大眾了解台聯對於如何促進台灣經濟發展提出的想法，劉一德表示，台聯計劃今年出書，把包括調整行政區在內相關主張對外分享看法，歡迎各界指教。（編輯：蘇龍麒）1080210