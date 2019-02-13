一般警察特考僅增50名額 試院：迫於無奈決定

（中央社記者余祥台北13日電）考試院副院長李逸洋今天召開全院審查會，對政院研議一般警察特考四等考試行政警察人員類別暫定需用名額僅能增加50名，考試院礙於考試公告在即勉予同意，但指出是迫於無奈的決定，對此表示高度遺憾。

考試院日前接獲應考人陳情，108年一般警察特考需用名額較往年大幅減少，考試院副院長李逸洋、秘書長李繼玄、考選部政務次長許舒翔等人在2月1日赴行政院協商。

然而，考試院今天透過新聞稿指出，行政院經研議後表示，現階段已面臨畢、結業分發職缺不足問題，僅能酌增需用名額50名。

李繼玄表示，礙於14日考試公告在即，為免影響辦理考試期程，今天審查會勉予同意，由內政部原提報的214名，增加到264名，依增加需用名額50名通過。

李繼玄說，100年由行政、考試兩院通過的警察外軌特考制度，四等警察特考內、外軌招考法定名額比例為7比3，但今天定案的招考名額比則約為9比1，外軌名額遭到縮減以致影響國家考試穩定性，考試院表示高度遺憾。

李繼玄表示，目前分發職缺不足問題，主要是近年警察人力甄補缺乏妥善規劃和管控，並非僅受年金改革影響。

他並援引數據指出，104年警察退休人數達3238人，是因100年修正施行公務人員退休法，規定警消等危勞職務自願退休月退休金起支年齡從50歲延後到55歲，並訂定5年過渡期，104年底為5年過渡期的最後一年，因而退休人數自100年起攀升，104年達高峰，105年即降為2012人。

他表示，經統計，97年至106年警察退休人數每年平均為1973人，未逾2000人。但內政部在104年至107年每年提列內、外軌需用名額合計均逾4300人，總計4年進用1萬7445人，如以常態缺額計算，等同多進用8600餘人，因此，近年警察人力甄補缺乏妥善規劃及管控，才是職缺不足的重要原因。

李繼玄也轉述今天全院審查會的但書決定，希望行政院人事行政總處強化整體人力增補、規畫及管控機制，考選部也應在維繫國家考試穩定性的前提下，加強把關，與用人機關密切溝通、協調。

警察人員考試從民國100年開始實施雙軌分流制，一般生與警校生分開考試，普通大專院校、高中畢業生報考一般警察特考，警大警專畢業生則報考警察人員特考。（編輯：林興盟）1080213