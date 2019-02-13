蘇貞昌與綠委餐敘 立委反映菸捐成民怨

（中央社記者顧荃、王揚宇、陳俊華台北13日電）行政院長蘇貞昌今天與民進黨南部和東部區域立委餐敘，行政院發言人Kolas表示，會中立委反映菸捐讓香菸價格變高成為民怨，蘇貞昌表示將審慎研議。

蘇貞昌上任後分四梯次與民進黨立委餐敘會談，今天晚間是最後一梯次，Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間告訴中央社記者，今天出席立委以南部和東部區域立委為主，選區涵蓋高雄、屏東、花蓮、屏東等縣市，會談將近2小時，席間氣氛融洽。

Kolas表示，席間有幾位立委反映，菸捐做長照，讓很多基層民眾認為香菸變貴，還有禁用農藥巴拉刈等，造成一些民怨。

與會立委透露，會中提到從九合一選舉敗選後，把碰到的問題全部盤點出來，像是空污、老車議題、菸捐、一例一休、司法改革等議題；至於政院是否可端出利多，像是暖冬旅遊補助方案反應不錯，要盡量提供，相信蘇貞昌會聽進去。

不願具名的立委表示，會中有向蘇貞昌提到一些人民對政府施政不滿的聲音，像是農業用地使用等問題、漁工工時計算問題等，因為漁工在海上作業，不能用一般工廠從業時間來計算，要更有彈性。

此外不願具名的立委指出，「漁業三法」修法通過後，罰則很重，希望政府不要急著重罰，而是以輔導為優先。

出席餐敘的民進黨立委許智傑表示，有向蘇貞昌反映同性婚姻議題，他說他並不歧視同性戀，過去也有連署民進黨立委尤美女提出的民法修正草案，認為應該要保障同志權益。

許智傑說，但去年公投結果出爐後，發現社會多數人不贊成同性「婚姻」，民主國家要依社會最大共識，「所以要修正我的想法」，至於要用什麼模式可以再來討論，他個人建議「同性伴侶法」，但因大家意見不同，蘇貞昌沒有做裁示。

Kolas說，蘇貞昌聆聽立委意見後，承諾會帶回去審慎研議。由於今天是最後一場會談，現已收集所有立委意見，將會請相關部會進行討論與改善。（編輯：黃國倫）1080213