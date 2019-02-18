簽兩岸和平協議須公投 藍委：增加對話障礙

（中央社記者劉冠廷台北18日電）民進黨今天確定將兩岸人民關係條例修正草案列為本會期最優先法案，明訂簽署任何政治協議前須進行公投，國民黨立委林為洲質疑此舉是增加兩岸對話障礙。

國民黨主席吳敦義今天重申，若國民黨重新執政，在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利前提下，願意與大陸方面洽簽和平協議。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，行政立法協調會報與民進黨立法院黨團達成共識，將兩岸人民關係條例修正草案列為本會期最優先法案，明訂簽訂任何政治協議前須進行公投。

國民黨立委林為洲認為這是多此一舉，公投的議題，不管是創制或複決，隨時都可提出，因此不這麼修法也可以提出公投；這時候提出這樣的修法，好像是要特別設定門檻，拋出的意向是根本不想讓兩岸有對談的機會。

林為洲進一步強調，兩岸已經互不往來了，再拋出這議題，感覺像是要增加兩岸之間對話的障礙，這對台灣目前的狀況沒有幫助。

至於領中國居住證不得選公職，國民黨立法院黨團副書記長柯志恩向中央社記者表示，這要看到條文內容才知道狀況，但大部分的台灣人領居住證是為了方便需要，不是認同需要。

在國民黨團的優先法案方面，鎖定食安、環保、社福、高教轉型等13個面向，提出包括食品安全衛生管理法修正草案、減碳無煤家園推動法草案、公民投票法修正草案、以及加強酒駕肇事與虐童刑責的刑法部分條文修正草案等，共36案。（編輯：黃國倫）1080218