日月光條款4年僅通報3件 蘇揆：該罰就罰

（中央社記者顧荃台北19日電）民進黨立委王榮璋今天指出，103年增訂「日月光條款」，要對違反環保、勞動與食安的企業追回補助，但4年僅通報3件。行政院長蘇貞昌表示，政府要認定快一點，「該罰就罰」。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌列席備詢。

王榮璋質詢時表示，因日月光半導體公司廢水污染後勁溪事件，立法院103年通過「日月光條款」，在產創條例、稅捐稽徵法和水污染防治法新增規定，公司企業違反環保、勞工、食安相關法律，情節重大者，將不得申請獎勵跟補助，並要追回違法期間的獎勵、補助或租稅優惠。

王榮璋指出，但日月光條款上路4年來，僅經濟部通報3件案件，環保署、勞動部跟衛福部都沒有通報案件，各部會認定情節重大的標準也不一致。

蘇貞昌答詢表示，他來當行政院長，不管細節，但要表示態度跟決心。立這個法的目的，是要受獎勵補助的大公司不應該違反環保、勞動跟衛生相關法令，什麼是「情節重大」，應該要認定快一點、標準一致一點。

蘇貞昌說，「該罰就罰，該要回的錢就要回來」，要告訴相關業者，政府很認真執法，讓這些企業不敢輕忽，也不要讓企業誤以為政府不敢執法。

經濟部長沈榮津表示，關於情節重大的標準，經濟部工業局有找各部會來談，目前以裁罰金額為標準，若違反環保、食安相關法律，單次或累積新台幣300萬以上罰款為情節重大，違反勞基法則是單次處罰10萬元或累積100萬元以上認定為情節重大。（編輯：鄭雪文）1080219