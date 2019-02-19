英文考題疑侮辱總統 翁章梁：不應摻雜意識形態

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）國立嘉義高級中學英文考題出現President Tsai-englishit字樣，被學生投訴涉嫌侮辱國家元首。嘉義縣長翁章梁今天說，考試的時事題不應摻雜太多的立場及意識形態。

翁章梁也是嘉義高中校友，他表示，過去很多考試納入時事題目，也曾引發爭議，這次嘉中英文考試的爭議，是試題老師使用大家不常用或不會用的名字翻譯方式，去考評論式的時事題，確實會引發政治上不同立場的民眾聯想。

翁章梁指出，考試當然可以用時事題，但必須小心，不應摻雜太多的立場及意識形態在其中。

他說，嘉中引發爭議的英文試題，他詢問在國外讀書的友人，基本上沒有人會這樣使用，難免引發諸多揣測。

嘉中15日高二英文試卷中，出現President Tsai-englishit made some silly ____ in her speech.題目。答案選項中有（A）amateurs（B）disasters（C）parades（D）comments，正確答案為（D）。

試題引發部分學生質疑，認為翻譯中文為蔡總統在演講中發表愚蠢評論，雖然考題中不是寫總統蔡英文（President Tsai Ing-wen）的英譯，但明眼人一看就是在影射蔡總統。有學生質疑出題教師有特定政治傾向，藉考試在全校高二學生前侮辱國家元首，向媒體投訴。（編輯：唐聲揚）1080219