推動雙語國家政策 陳美伶上廣播全程說英文

國發會主委陳美伶（右）首度全程以英文接受ICRT廣播電台訪問，以身作則地呼應國家重點政策「雙語國家」。（國發會提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年2月21日

（中央社記者潘姿羽台北21日電）政府推動雙語國家政策，希望厚植國人英語力，帶動全民學英語、開口說的風氣；國發會主委陳美伶率先響應，上廣播節目全程以英文接受訪問，她呼籲國人開口說英文別害羞，無論何時何地、想說就說。

國發會將留才攬才、吸引投資、雙語國家等政策列為重點工作，陳美伶為了加強政策能見度，接受台北國際社區廣播電台（ICRT）專訪，特別的是，陳美伶首度全程以英文接受訪問，以身作則呼應「雙語國家」重點政策。

ICRT專訪中，陳美伶說明外國專業人才延攬及僱用法、政府對於外國人居留證號的作法、如何吸引國際投資，以及推動雙語國家的決心。

陳美伶表示，台灣人民擁有相當好的專業能力，如果配上流利的英文能力，就更有國際競爭力，因此國發會推動雙語國家，鼓勵國人在日常生活的對話中，可以中英文自在轉換。

陳美伶也在節目中公開向國人呼籲：「別害羞，讓我們任何時候、任何場合都開口說英語，我們期待所有台灣人都勇敢開口說英語。」

國發會預計在3月底前，建置一個免費英語學習資源整合網站，陳美伶說明，將網羅政府與民間的免費英語學習及英譯資源，提供給各級政府及民眾使用。

此外，陳美伶也說，政府規劃不同階段完成公文文書雙語化的工作，第一步先將與外國人相關的官方文件雙語化，以及推動政府官方網站全面雙語化，預計今年年底前，至少完成70%。（編輯：王永志）1080221