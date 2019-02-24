朱立倫訪美返台 盼透過3引擎帶動經濟起飛

（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）前新北市長朱立倫結束美國矽谷訪問，今天清晨搭機返抵桃園國際機場。朱立倫表示，台灣經濟要起飛，需要裝上新創經濟、文化經濟、生活經濟3引擎，才能走出一條新的路。

朱立倫在14日晚間啟程，赴美展開為期8天的「Power up Taiwan：台灣新經濟」矽谷參訪之旅，今天早上返抵國門，許多民眾看到他都上前要求合照，而他也展現親民作風，不但與民眾閒話家常，甚至還大玩手機自拍，讓旅客都覺得「朱立倫好親切」。

朱立倫下機後受訪表示，這次前往矽谷，除了參訪13家與國內新經濟連結的重要企業外，也跟在矽谷地區創業成功的人士、工程師、留學生還有科技人及僑胞聚會座談，希望為台灣的未來經濟找出一條新道路。

朱立倫表示，此行同時也拜訪了史丹佛與柏克萊這兩座著名學府，並在史丹佛發表演講，希望台灣經濟能夠走出一條新的路。

朱立倫說，這次特別提出，台灣經濟要起飛一定要裝上3個引擎，第一個就是新創經濟的引擎，這次自己在史丹佛已說得很清楚，希望台灣的新創經濟，不管在人才、技術或資金上面，都能夠跟矽谷一樣自由的流通。讓台灣用開放的市場、開放的經濟，來迎接新經濟的時代。

第2個就是文化經濟，朱立倫表示，文化經濟運用中華文化以及台灣經濟文化上的精華，能獲得更多國外，不管是教育、觀光或文創方面的產業能夠進駐台灣。

第3個就是生活經濟，朱立倫指出，要把食、衣、住、行、育、樂各方面，就像自己先前16年擔任市長一樣，讓生活經濟能夠創新，能夠提升，也能夠創造更多經濟價值。（編輯：黃于）1080224