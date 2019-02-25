柯文哲稱當兵浪費時間 嚴德發：請多了解國軍

（中央社記者余祥台北25日電）台北市長柯文哲出訪以色列時稱，在台灣每個當兵的人都覺得浪費時間。國防部長嚴德發今天表示，國軍現況已進步到將國防與教育、產業結合，並推動募兵制，希望柯文哲多了解國防施政的進步情形。

柯文哲近日出訪以色列，稱讚以色列將教育、國防與產業三合一，是一個比較有效率、有腦袋的國家。台灣因為沒有三合一，所以每個當兵的人都覺得浪費時間。

嚴德發上午到立法院國防及外交委員會進行業務報告，會前受訪時表示，「希望柯市長能多了解國軍現況。」國軍現況已進步到將國防與教育、產業結合。

嚴德發並說，現在又推動募兵制，與277所高中職學校簽訂國防培育班、128所大學簽訂大學儲備軍官訓練團（ROTC），募兵源頭已跟學校端結合。

他指出，進入軍中後，軍方也有終身學習策略聯盟，讓官兵可有第二生涯規劃，在服役中可多與外面接軌，現在與政大、師大等33所大學簽約，請學校老師到軍中上課，而軍中像是飛行、航海、軍醫、資安、化工等專長，都可與外界接軌。

此外，嚴德發表示，中科院研發替代役培育產業界人才，這些人回到社會或產業界都有很好的成就，是很成功案例，希望柯文哲對國防施政情形有更多了解。

至於行政院長蘇貞昌日前指出，就算只有掃帚，也會跟敵人周旋到底。嚴德發說，蘇貞昌是宣誓防衛作戰的決心，而非要用掃帚抗敵，他自己在立法院備詢時也強調會戰到一兵一卒，蘇貞昌的說法與他一致，他支持蘇貞昌說法。

民國108年國軍營區開放規劃共4場，在民進黨立委呂孫綾爭取下，3月23日將在台北港加開一場次，遭質疑民進黨立委耍特權。嚴德發指出，這不是配合立委，這樣講狹隘了些。

嚴德發表示，營區開放和知性之旅是為讓民眾接觸、了解國軍，由於去年北部沒舉辦，希望今年補辦一場，經委員協調、海軍評估後認為可行，才加開一場，這並非政治活動，非為黨派或政治人物舉辦。（編輯：謝佳珍）1080225