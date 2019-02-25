大聲說不願被中國霸凌 總統：無關性別是志氣

總統蔡英文25日表示，做為台灣第一個女性總統，她經常面對各種挑戰和質疑。但是，用性別質疑她的能力，並沒有意義。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天表示，面對中國對台灣的打壓和威脅應大聲告訴世界，台灣不願意被霸凌。這一點，跟性別無關，但是跟志氣有關；用性別質疑她的能力沒有意義。

女藝人張瑞竹24日在臉書分享標題為「蔡英文向全世界呼救」的新聞評論指出，想到有女的長相抱歉，身材抱歉，每天什麼事都不做，只會嚷著對面鄰居的帥哥要強姦她。這則PO文被網友解讀暗指蔡總統，「對面鄰居的帥哥」疑指對岸中國。

蔡總統下午在臉書發文表示，職場上的男女，面對工作壓力都一樣辛苦，但是女性在職場上，往往還會遇到性別框架的限制。

她說，在傳統政治中，男性依然掌握多數資源，就算是其它國家的女性領導人，也常面對這種挑戰。

總統日前在美國有線電視新聞網（CNN）節目專訪中提到，她是華人社會幾千年來，第一個在民主政體中產生的女性總統，這件事格外有意義。這件事也表達了，女性不應該被限制，女性可以達到的成就，是無限的。

總統表示，做為台灣第一個女性總統，她經常面對各種挑戰和質疑。但是她認為，用性別質疑她的能力，並沒有意義。用性別、長相、身材這種天生的條件來批評他人，不僅不客觀，更是模糊焦點。

總統認為，不管台灣的總統是誰，面對中國對台灣的打壓和威脅，都應該大聲告訴世界，台灣不願意被霸凌。這一點，跟性別無關，但是跟志氣有關。

總統告訴每一位女性，不論你的年紀和長相，只要你願意相信自己、喜歡自己，為人生找到獨特的意義跟熱情，你就是最閃亮的那顆星。

總統更以「台灣總統被評論是日常不用畫符」，回應國產解謎遊戲「還願」因場景圖片含「習近平小熊維尼」等符咒字樣，遭中國代理商下架一事。（編輯：林興盟）1080225