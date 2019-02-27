黨內大咖齊挺 郭國文：撥開韓流濃霧

（中央社記者葉素萍台南27日電）台南立委補選戰況激烈，民進黨行動中常會今天移師台南麻豆代天府，力挺立委候選人郭國文；郭國文表示，過去民進黨在麻豆的得票率都很高，「韓流」讓很多選民眼前起濃霧，希望黨內同志一起撥開濃霧。

台南市長黃偉哲留下的台南市第2選區這一席，民進黨徵召前勞動部政務次長郭國文參選，原民進黨籍的陳筱諭也脫黨參選；國民黨則提名台南市黨部主委謝龍介搶攻。隨著3月16日投票日期逼近，戰況激烈，目前選情呈現五五波。

民進黨今天赴台南麻豆代天府召開行動中常會，總統府秘書長陳菊、台南市長黃偉哲、黨內中常委、黨公職一同為郭國文造勢，眾人在廟前高呼「傳承民主香火唯一力挺郭國文」。

黨主席卓榮泰率領黨公職人員拜廟參香，並上疏文強調，民主進步黨是民主政黨，歷屆台南市市長、議長、立委、議員等提名人選都遵守民主程序公平、公開、公正產生；此次民主進步黨經由公平、公正初選民調作依據，正式徵召郭國文參選立委，「光明正大、絕無偏私」。

卓榮泰在造勢記者會致詞指出，郭國文禁得起所有考驗，拜託麻豆地區選民給予支持肯定；卓榮泰強調，郭國文是民進黨「在麻豆唯一的候選人」，從地方到中央，各種政治經歷完整，當選立委後，最知道勞工需要什麼改革，針對勞工問題，可以依據過去經驗，針對內容修正、充實，更符合勞工期望。

黃偉哲說，距離投票剩下2個多禮拜，希望大家齊心協力輔選郭國文，延續民主香火。

郭國文則提到，過去民進黨在麻豆的得票率都很高，「韓流」讓很多選民眼前起濃霧；此外，民進黨初選徵召過程都非常清楚，並未量身訂做、黑箱作業或民調不公，但有些支持者誤解，導致票源分散，希望黨內同志一起撥開濃霧。

郭國文說，他過去擔任勞動部次長，是一例一休政策的說明人，卻被說成是政策主導者，一例一休的民怨往他身上推，造成選舉許多變數；這次影響選情最關鍵是投票率，希望全黨總動員，將他送入國會，延續黃偉哲的基礎。

陳菊受訪時也澄清，當初中央推派她去溝通，希望郭國文擔任勞動部次長，一開始郭國文沒有同意，後來在她力勸下才同意，但擔任勞動部次長卻變成這次選戰的負擔，她感到很抱歉。

陳菊說，民進黨在這個選區耕耘、努力很久，這次選舉民進黨遇到一些困難，期待麻豆鄉親幫助民進黨、支持郭國文。（編輯：楊玫寧）1080227