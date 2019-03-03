總統初選時程6日討論 民進黨：絕未因人設事

（中央社記者顧荃台北3日電）民進黨中常會6日將討論總統、立委初選時程。民進黨新聞部主任丁允恭今天表示，黨內初選有程序與規則，且須經過中常會討論通過，絕對沒有因人設事。

根據民進黨幕僚規劃，總統初選預計3月18日至22日領表登記，不過前行政院長賴清德曾表示，對於2020總統大選，將待3月16日立委補選後再來討論。媒體報導，初選時程的時間點被解讀有「卡賴」意味。

對此丁允恭說，「沒這回事」，初選時程還要經過中常會討論才會定案，民進黨黨內初選提名一向有程序與規則，絕對沒有因人設事。

丁允恭說，民進黨是有民主程序的政黨，2020總統初選規則將確保過程公開透明，且登記辦法對所有人一視同仁，並無針對特定人選的情形。

總統蔡英文2月底接受CNN專訪時表態競選連任，民進黨內重量級人士包括桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、以及立委陳明文等人都力挺。不過勸進賴清德的聲音不斷，賴清德是否有意出馬角逐民進黨提名，也備受外界關注。

民進黨中常會預計6日將討論總統、立委初選時程。根據幕僚規劃，總統初選預計3月18日至22日領表登記，人選4月中出爐；區域立委3月25日至29日領表登記，預計5月下旬完成提名。（編輯：黃國倫）1080303