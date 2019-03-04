民進黨籲WHO堅持專業 勿再配合中國

（中央社記者溫貴香台北4日電）民主進步黨發言人李問今天表示，5月將舉行世界衛生大會，鄭重呼籲WHO堅持健康專業立場，不要再配合中國政治立場，阻擋台灣參與，讓台灣成為全球防疫的漏洞。

世界衛生組織（WHO）2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加。這是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

李問下午表示，台灣作為國際社會的一份子，積極參與國際性組織並做出貢獻，是全體台灣人共同的期望，而中國不斷打壓，這次作為更嚴重影響台灣人民的健康人權，也恐將造成全球防疫漏洞，顯見中國對台灣全無善意，在這樣的基礎下，若如國民黨所倡議，要去跟中國談所謂「和平協議」，無異是與虎謀皮。

他並說，從隱瞞非洲豬瘟疫情，到阻擋台灣出席疫苗會議，還有過去毫無間斷地打壓台灣國際參與的種種行為，早應清楚看見中國蠻橫強權的本質，而讓人難以理解的是，居然國民黨還主張要和這樣的中國，洽簽「和平為名、投降為實」的政治協議，配合中國欺騙台灣人民。

民進黨重申，只要中國不願意放棄武力犯台，以「一個中國、一國兩制」的框架打壓台灣，和中國簽署任何的政治協議，就是投降協議，併吞的前部曲。今天疫苗會議事件，只是再一次凸顯，期待中國的善意，無異空中樓閣。

李問表示，5月將舉行世界衛生大會，民進黨鄭重呼籲WHO能堅持健康專業立場，不要再配合中國政治立場，而阻擋台灣參與，再次犧牲台灣人民的健康人權，讓台灣成為全球防疫的漏洞。（編輯：楊玫寧）1080304