世界彰化同鄉總會力挺黃振彥 盼當選立委

民進黨彰化縣立委補選候選人黃振彥（右）5日在競選總部開記者會，世界彰化同鄉總會特別到場為他加油打氣，預祝高票當選。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年3月5日

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）民進黨彰化第一選區立法委員補選候選人黃振彥競選總部今天開記者會，世界彰化同鄉總會特別到場加油打氣，稱讚黃振彥從政經驗完整，如進到立法院服務，能實現政見。

彰化縣長王惠美去年當選彰化縣長，所留彰化第一選區立委職缺預定3月16日投票補選，已完成登記取得參選資格者有民主進步黨籍前鹿港鎮長黃振彥、中國國民黨籍前彰化縣副縣長柯呈枋與無黨籍紀慶堂。

黃振彥競選總部今天召開記者會，世界彰化同鄉總會會長蔡天啟代表同鄉總會到黃振彥位於福興鄉的競選總部，送上代表勝選的蔥跟蒜，預祝黃振彥高票當選，民進黨彰化縣黨部主委邱建富也出席記者會。

蔡天啟說，黃振彥曾擔任彰化縣議員和鹿港鎮長，從政經歷完整，鎮長任內建設成績有目共睹，是最接地氣的候選人，相信如果能進立法院工作，一定能夠像擔任鹿港鎮長時一樣說到做到，實現競選時所提政見。

黃振彥表示，他如果當選立委，會把擔任鹿港鎮長的成功經驗複製到選區各鄉鎮，而鹿港鎮觀光客很多，他也會向中央爭取台中捷運延伸到鹿港與和美。

至於國民黨提名的候選人柯呈枋今天中午則是和鹿港鎮多名里長聚餐，向里長們宣傳自己的政見，也向里長們請益對於鹿港鎮建設的看法。（編輯：翁翠萍）1080305