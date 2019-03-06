金門立委補選政見會 候選人各抒己見爭取支持

第9屆金門縣立委補選公辦政見發表會6日舉行，6名候選人洪志恒（右起）、蔡西湖、陳滄江、洪麗萍、盧冠宇和陳玉珍全數出席，各自比出號次尋求支持。中央社記者黃慧敏攝 108年3月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）第9屆立委金門選區缺額補選公辦電視政見發表會今天登場，6位候選人洪麗萍、陳滄江、蔡西湖、盧冠宇、洪志恒和陳玉珍全數出席，各自表達訴求，爭取選民支持。

這次金門立委補選號次1號的洪麗萍，今天也是第一位發言。洪麗萍說，她是中國國民黨唯一提名的候選人，在政黨奧援下，到立法院問政才能順暢，為金門爭取最大福利和權益。

隨後發言的是前縣議員陳玉珍，她細數從政14年的成績，並表示以自己台灣大學和哈佛大學的背景，對法律和政策的研究，以及金門產業發展了解最深入，也最有行動力為民服務，選出這樣的人，才能為民眾做事。

近年在金門各項選舉中幾乎無役不與的金門高粱黨黨主席洪志恒，邊唱「一翦梅」邊抽發言號次，發表政見時又高唱「女人花」和「心經」，發言重點則是聚焦國民黨的家務事。

立委補選號次2號的前縣議員陳滄江手持看板，訴求「促進兩岸發展，追討公平正義」。他表示，一路走來了解鄉親痛苦，願意把餘生奉獻給「我母親的土地」，雖與國民黨候選人支持度不相上下，但沒有團隊資源，懇請選民選擇會做事的他，前進立法院。

執業牙醫師盧冠宇主張制訂金門自治法，為金門找出一條活路。壓軸登場的前金湖鎮長蔡西湖表示，他是6位候選人中唯一有行政經驗的人，從基層做起，知道鄉親需要什麼，也了解預算編列和施政監督。（編輯：陳俊碩）1080306

第9屆金門縣立委補選公辦政見發表會6日舉行，候選人洪志恒（前）一邊高歌「一翦梅」一邊抽籤，笑翻全場。中央社記者黃慧敏攝 108年3月6日