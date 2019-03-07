港議員赴立院談引渡條例 時力提案促台港協商

（中央社記者陳俊華台北7日電）香港立法會議員朱凱迪等人今天針對港府擬修引渡法令事宜拜會立委。時代力量黨團總召徐永明說，將提案要求陸委會、法務部務實解決個案引渡並與港府協商，捍衛台灣司法主權。

香港人陳同佳去年來台期間，殺害同行女友潘曉穎，並逃返香港。但因為台港沒有引渡協議，香港警方至今只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡陳同佳到台接受調查。港府近期以此案為由，提出修訂逃犯條例，以便個案移交。

香港立法會議員朱凱迪、陳志全、涂謹申，以及香港眾志常委羅冠聰今天下午到立法院，分別拜會民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、時代力量黨主席邱顯智、時代力量黨團總召徐永明、立委黃國昌。

管碧玲表示，兩岸關係近年互動交流，外界以為全都被阻斷，其實並沒有，在社會文化、教育、商業等相關議題，對岸雖然已讀不回，但事實上都有去做，「司法互助這塊就是鐵門，百分之百關住的」，中國把司法互助當作是主權議題在控制，因此很多台灣人在國外涉案，都被引渡到中國。

管碧玲說，台港澳關係、兩岸關係還是有不一樣的鬆緊度，台港澳間是非常接近自由國家的互動交流，人民間也越來越相互依賴，維持沒有隔閡的交流非常重要；藉這個案子台港政府部門，應更積極溝通，解決共同擔心的事。

徐永明說，香港擬修改引渡條例，但修法過程間台、港沒有互動，是香港單邊修法，從台灣角度是無助於案件處理，且修法內容把台灣矮化為中華人民共和國政府的一部分，恐影響台灣到香港旅遊、經商人民的權益、安全問題。

徐永明表示，時力在下週將提臨時提案，雖這次修例爭議屬香港立法會內部事務，但因事涉台灣人民赴港時相關權益及台灣司法主權地位，陸委會及法務部除應以適用範圍僅及於台、港兩地間協議，務實解決個案引渡之需外，也須主動向香港特區政府表達態度，秉持對等尊嚴原則，與香港特區政府進行協商，捍衛台灣司法主權。

朱凱迪說，修法就是要突破過去20多年的防火牆，讓香港成為中國司法管轄區的一部分，這不單影響香港市民，還有每年到香港的台灣民眾，及在中國從事商業活動台灣人、外國人等，只要經過香港，恐因涉嫌犯下商業罪行，被引渡到中國大陸。

羅冠聰表示，這次修例醉翁之意不在酒，最終不是真的想引渡港女命案的嫌犯；香港商界雖偏向北京，但引渡的罪行中包括經濟犯罪，商人就非常憂慮過去的糾紛會不會被拿出來、引渡到大陸受審。台港真的要儘快溝通，「責在香港政府」，台灣提出請求，香港卻拒絕回應，是非常差的態度。（編輯：林興盟）1080307