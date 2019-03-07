8日率團訪美 林右昌：總統沒特別交代任務

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）基隆市長林右昌明天起將率團訪美11天，今天被問到總統蔡英文是否有交代要完成什麼使命，林右昌說，每位縣市長出訪的任務都非常單純，總統並沒有特別交代。

林右昌今天與YouTuber小貝(Logan D Beck)在基隆東岸商場直播對談，直播結束後林右昌受訪表示，城市交流其實很單純，就是希望讓基隆、讓台灣能被世界看到，同時也能行銷基隆和台灣的美好，「每個縣市長的任務都非常單純，總統並沒有特別交代」。

林右昌明天起訪美11天，這次將前往5個城市，包含紐約、華盛頓、費城、鹽湖城和西雅圖，主要重點除慰問僑胞和發表演說外，也將拜會國務院和白宮官員，並與智庫「美國企業研究院」及「2049計畫研究所」討論。

行程並規劃拜訪姊妹市鹽湖城，最後一站則到西雅圖參訪跨國企業Google、微軟和亞馬遜，瞭解最新科技運用型態和發展。

由於鹽湖城是小貝的家鄉，小貝在直播時除介紹鹽湖城的人文歷史外，還有當地美食包括夾餅、墨西哥料理及果凍，並推薦林右昌一定要到當地的聖殿廣場參觀。

林右昌說，基隆市與鹽湖城締結姐妹市已有40年，但很多人對鹽湖城認識不多，等他到鹽湖城訪問時，一定要到小貝介紹的景點並品嚐當地美食。（編輯：張銘坤）1080307