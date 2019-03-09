遭質疑請走路工造勢 王金平：我幹嘛做這種事

（中央社記者張榮祥台南9日電）中國國民黨不分區立委王金平宣布投入2020總統大選，遭質疑動員及發放走路工，王金平今天在台南表示，他未動員，來的人都是自動來，「我幹嘛做這種事」，請提的人要查清楚。

台南市第二選區立委補選競爭激烈，王金平今天排定多個行程陪同國民黨候選人謝龍介掃街拜票。王金平說，他有自己的行程，今天下午不會和韓國瑜合體共同為謝龍介造勢，但他未刻意錯開，行程安排就是如此。

王金平表示，他參選總統是一步一步來，一個階段一個階段來，他都已安排好了。媒體詢問是否會找韓國瑜商談總統選舉相關事宜。王金平說：「再說」。

至於台灣師範大學學生會質疑王金平宣布參選總統當天，台師大校方動員造勢，還傳出有發放走路工；王金平否認說，不知道，也不會做這種事，「我幹嘛做這種事」，提這件事的人要查清楚。

王金平表示，他未動員，要來的人都是自動來，他還特別請韓國瑜不用來，當天完全是市民朋友自動來的。

媒體也詢問兩岸如何和平共處及合作，王金平說，「我自然有辦法，沒有辦法幹嘛講這個事情」，和敵人合作是已故南非總統曼德拉講的。他表示，希望曼德拉的話能帶給大家新的思維及思考，指點出處理兩岸問題的明路，「我胸有成竹」。（編輯：吳佳穎）1080309