幸福盟提同婚專法對案 列15日立法院會議程

（中央社記者陳俊華台北12日電）反同團體提出的「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案，立法院程序委員會今天列入報告事項，排進15日院會議程；依民進黨團規劃，將逕付二讀、併案協商。

攸關同婚權益的政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，5日在立法院會中逕付二讀；下一代幸福聯盟等反同團體則提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案。立法院中午舉行程序委員會，將「公投第12案施行法」草案排入15日院會報告事項中。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，政院版同婚專法逕付二讀後，若還有其他團體提出不同版本，民進黨團也會建議逕付二讀、併案協商。

另外，中央選舉委員會主任委員被提名人李進勇的人事同意權案，也排入15日院會報告事項中，預計將交付立法院內政委員會審查。

國民黨立委江啟臣則提案，中央選舉委員會組織法增訂第4條之1條文草案，明定中選會委員任職前3年，須未曾出任政黨專任職務、參與公職人員選舉，或未曾出任政府機關或公營事業有給職職務或顧問。（編輯：林興盟）1080312