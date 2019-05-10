台灣被拒參與WHA 印度各界認違世衛憲章[影]

駐印度代表田中光（左）10日在記者會上說明台灣對全球防疫網的重要性，呼籲印度各界及共享民主價值且志同道合的國家，支持和協助台灣參與世界衛生大會。中央社記者康世人新德里攝 108年5月10日

（中央社記者康世人新德里10日專電）駐印度代表處今天召開記者會，呼籲印度各界支持與協助台灣參與世界衛生大會（WHA）；與會印度重要人士也認為，因為政治因素不讓台灣參與WHA，已違背世衛憲章。

世界衛生大會20日至28日在瑞士日內瓦舉行，台灣連續3年未獲邀請參與，駐印度代表處10日在新德里召開記者會，重申台灣參與WHA對全球防疫網的重要性，籲請印度各界支持和協助台灣參與WHA。

駐印度代表田中光指出，2017年進出台灣的國際和兩岸旅客近5500萬人；2018年更有1100萬名外國旅客訪問台灣，且台灣還為22萬3000個過境航班提供服務；台灣是全球致力對抗傳染病中不可或缺的一環。

此外，田中光表示，台灣正透過國際醫療衛生人員訓練中心、全球醫療器材援助平台計畫（GMISS），培訓包括印度在內的65國約1500名醫療專業人員，並且向33國和地區醫療機構運送5400多件醫療器材。

他說，2018年伊波拉（Ebola）疫情在西非再度爆發時，台灣迅速宣布捐助100萬美元給世界衛生組織（WHO），幫助對抗伊波拉病毒，展現台灣願意共同承擔責任。

田中光表示，台灣全民健保實現全民健康覆蓋（UHC)的成就，及應對自然災害的經驗及能力，都可為全人類健康做出更多貢獻。但在中國的政治干預下，台灣2017年以來已連續3年未受邀請參與WHA，無視台灣2300萬人的健康與福祉。

田中光答覆媒體問題時呼籲印度各界及共享民主價值與志同道合的國家與人民，支持台灣參與WHA。

印度國會上院議員特勞（Ronald Sapa Tlau）也表示，一些國家今天擁有先進醫療技術而成為重要的國際醫療培訓中心，也具備協助更多國家解決健康問題的能力，他身為衛生醫療委員會的國會議員，呼籲WHO應遵循憲章，讓所有具備潛力的國家不被遺忘，以創造更安全、更健康的世界。

印度人力資源發展部（MHRD）國際合作資深顧問安尹若（Dr. Anamika）在記者會中展示她在台灣攻讀博士時的健保卡，分享在台灣感受全民健保及台灣健康教育從小做起的經驗，她質疑WHA摒棄台灣參與權利的作法。

印度最高法院律師帕齊南達（Vikrant Pachnanda）則從法律的角度分析，認為WHA因政治因素拒絕邀請台灣參與已違反WHO憲章精神，尤其與全球防疫與健康有關，更不應該如此。

今天參與這場記者會的除多家印度主流媒體記者外，也有印度國會議員、官員和醫生及印度大學生和台商出席。（編輯：王永志）1080510

駐印度代表處10日在新德里召開記者會說明台灣對全球防疫網的重要性，並呼籲印度與各國支持與幫助台灣參與世界衛生大會，印度記者踴躍提問。中央社記者康世人新德里攝 108年5月10日