接見街舞比賽冠軍 蔡總統擺出嘻哈超人舞手勢

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天接見全國大專街舞大賽冠軍隊伍，並應學生們要求，擺出「Dab嘻哈超人舞手勢」合影；蔡總統說，跳街舞的孩子其實都很優秀，希望大家給予孩子們最大的支持。

蔡總統今天在總統府接見「第14屆COLLEGE HIGH全國制霸活動冠軍隊伍」；COLLEGE HIGH全國大專街舞大賽被稱為大學街舞界最高殿堂。

得獎隊伍在總統府內大秀舞技，今天適逢總統府大開放日，現場參觀的阿嬤們，也跟著音樂手舞足蹈，相當搶鏡；蔡總統與得獎隊伍合照時笑容滿面，還應學生們的要求，擺出Dab嘻哈超人舞等生動手勢。

蔡總統去年12月出席街舞比賽揭幕儀式時就說，要邀請「全國制霸」隊伍到總統府表演。

她上午致詞提到，「今天看你們活潑多了，上次去看你們時，大概是要比賽太緊張了，臉上好嚴肅哦！」

蔡總統說，去年她到比賽現場看大家演出時就說，要邀請得獎隊伍到總統府，讓全台灣都可以看到得獎隊伍表演；今天是母親節，也是總統府大開放，邀請大家來，希望在具有特別意義的這一天，打開總統府讓街舞進入總統府。

她笑說，今天有台灣大學、政治大學、開南大學的隊伍來，「你們看起來不像我平常看的大學生」、「有什麼不一樣？看起來比較帥一點，因為打領帶」，看到這樣的熱情、這麼有活力，下一個世代讓她覺得很有希望、有活力。

蔡總統並提到，街舞能夠進入總統府，因為總統府是人民的總統府，現場有家長、有校長，她要幫同學們請命，「跳街舞的孩子其實都很優秀」，也希望大家共同給孩子們最大支持，她同時希望他們永遠記得開始跳舞初衷，也就是，追求自己的夢想。（編輯：林沂鋒）1080512

總統蔡英文（2排右2）12日在總統府接見第14屆COLLEGE HIGH全國制霸活動冠軍隊伍，蔡總統配合各隊伍擺出拍照姿勢合影。中央社記者張皓安攝 108年5月12日

總統蔡英文（前排中）12日在總統府接見第14屆COLLEGE HIGH全國制霸活動冠軍隊伍，蔡總統配合擺出愛心手勢合影。中央社記者張皓安攝 108年5月12日