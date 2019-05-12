紀念六四事件 民團辦系列活動保衛台灣民主

（中央社記者王揚宇台北12日電）適逢「六四事件」30週年，華人民主書院等團體將從5月18日至6月4日，規劃國際學術研討會、展覽等系列紀念活動，盼達到追究屠殺罪責、聲援中國與港澳民運及保衛台灣民主等3大目標。

華人民主書院主席曾建元、民進黨立委尤美女、台灣教授協會副會長陳俐甫、台灣民主基金會副執行長顏建發等人，今天召開「天安門母親們仍在長夜哭泣」、中國六四事件30週年紀念活動記者會，說明系列活動內容。

曾建元說，六四事件發生時，他是一名大學生，這個事件帶給當時的台灣校園相當大刺激跟鼓舞；翌年，台北發生3月學運，當時的政府採取和中共不同的做法，也讓海峽兩岸的民主化距離被拉開；因此，今天要紀念六四事件，不是把它當作是海峽對岸另一個國家的事情而已，這也是台灣民主化的重要事件。

尤美女表示，六四事件對台灣有很多的影響，比起中國走鎮壓、血腥手段，台灣走的是民主化，這是兩個不一樣的世界；從中國全國人民代表大會近年通過修憲，取消國家主席任期限制，現任主席習近平可以無限期延任下，對維權律師的打壓、對新疆維吾爾族大關押、宗教迫害等，中國崛起靠的是經濟，但卻沒有自由、法治、人權。

尤美女也說，當經濟發展在沒有人權的情況下，可能隨時會被萎縮、掠奪，這次邀請海內外專家、學者到台灣來，大家齊聚一堂，希望認識過去的六四，思索台灣未來的走向。

「六四30週年祭」紀念活動，包括以「中國民主運動的價值更新與路徑探索」為題目，於5月18日至5月20日舉辦的研討會，以及5月21日至6月4日在中正紀念堂展出的戶外裝置藝術等展覽，也會舉辦多場系列講座；系列活動的重頭戲之一，就是6月4日晚上18時至21時在自由廣場主辦的「中國六四屠殺30週年燭光晚會」。詳情可上華人民主書院官網查詢。（編輯：林沂鋒）1080512