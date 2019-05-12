蔡總統南瑤宮參拜 強調為台灣打下良好基礎

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）總統蔡英文今天來到彰化南瑤宮上香，同時贈送康乃馨給民眾；蔡總統說，除了要祝全天下媽媽母親節快樂之外，也說政府一直在打拚，為台灣打下良好基礎，呼籲大家給她更多時間。

蔡總統今天在立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、彰化市長林世賢等人陪同下，今天上午前往彰化市南瑤宮，向南瑤宮媽祖上香，祈求國泰民安，有熱情民眾贈送自製的康乃馨給蔡總統，蔡總統也發送康乃馨給來南瑤宮參拜的民眾，祝福大家母親節快樂。

蔡總統致詞時說，她要祝全天下的媽媽母親節快樂，也要對今天跟她加油打氣的朋友們說聲謝謝，因為從2016年開始，政府一直打拚，就是要為台灣打下良好的基礎，進行改革，推動轉型正義，同時也顧主權，打下地基，地基已經打好，現在要往上蓋，蓋1間很舒適、很舒服的大樓給台灣人居住。

蔡總統表示，雖然說彰化縣是由不同黨派的縣長執政，但中央會和地方政府合作，讓彰化人過更好的日子，一起把彰化做的更好，而台商和外商都回來台灣投資，對彰化來說最大的投資就是離岸風電，業者開始在彰化外海投資，她希望離岸風電產業能提供好的工作機會給年輕人，讓年輕人願意返鄉，讓長輩們獲得好的照顧。

蔡總統指出，她要在這裡請大家給她更多的時間，讓她為大家做更多的事情，讓台灣變的更好，大家也有更好的日子可以過。

蔡總統結束南瑤宮的行程後，還將前往彰化鹿港鎮的台灣護聖宮玻璃媽祖廟、員林市衡文宮等廟宇，最後一站則是前往彰化花壇鄉拜訪百歲人瑞。（編輯：陳俊碩）1080512