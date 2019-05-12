賴清德：媒體作為若威脅國安須設法解決

（中央社記者楊明珠東京12日專電）行政院前院長賴清德今天中午在東京舉行演講時，被問到有關日前中國高官要求台灣媒體支持「一國兩制」一事，賴清德表示，媒體的作為如威脅到國家安全，當然要設法解決。

賴清德今天中午接受在日台灣同鄉會之邀，在東京以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為題發表演講，演講結束後，接受聽眾提問，有聽眾問及汪洋日前對台灣媒體的「呼籲」。

中國全國政協主席汪洋本月10日在北京舉行的第四屆兩岸媒體人北京峰會會見近百家兩岸媒體、機構代表，他表示，把「寶」押在外國勢力身上都是靠不住的，呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。

賴清德回答說，這是台灣非常特殊的地方，坦白說這是不幸之處，中國對台灣進行各種打擊，其實也會滲透到日本和世界各國，雖然台灣面對的壓力和衝擊是最大，但其中最沒危機意識的國家也是台灣，這是最嚴重的地方。

賴清德認為，國家一定要讓人民有危機意識，由國家的主人，也就是人民來影響媒體，如果媒體的作為有威脅到國家的安全生存與發展，當然要設法解決這個問題。

賴清德指出，台灣的主要媒體，尤其是比較支持統一立場的媒體的董事長、社長都曾率領工作人員訪問中國，見國台辦主任或統戰高層，這當然會影響媒體報導的客觀性，不會完全站在台灣的立場，這是非常可惜的。（編輯：林治平）1080513