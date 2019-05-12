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吳釗燮：中國高官見台媒 要從內部擊潰台灣

最新更新：2019/05/12 17:11
外交部長吳釗燮12日下午在推特發文，分享中國全國政協主席汪洋在北京會見媒體的英文新聞。（中央社檔案照片）
外交部長吳釗燮12日下午在推特發文，分享中國全國政協主席汪洋在北京會見媒體的英文新聞。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北12日電）中國全國政協主席汪洋日前會見近百家兩岸媒體，外交部長吳釗燮今天說，中國只有一個目標，就是從內部擊潰台灣。

吳釗燮下午在推特發文，分享汪洋在北京會見媒體的英文新聞。

他表示，近期有些台灣主流媒體高層訪問中國，一位共產黨高層官員命令媒體要推廣「一國兩制」。中國這場新戰役只有一個目標，就是從內部擊潰在第一線捍衛自由民主的台灣。

汪洋10日在北京舉行的第四屆兩岸媒體人北京峰會會見近百家兩岸媒體、機構代表，他表示，把「寶」押在外國勢力身上都是靠不住的，呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。

第四屆兩岸媒體人北京峰會由北京日報報業集團主辦，協辦的是旺旺中時媒體集團。根據大會發給媒體的指南，兩岸共有近百家媒體及相關機構、共計200餘名代表在北京聚會，主題為「兩岸交流與媒體責任」。（編輯：林沂鋒）1080512

中國全國政協主席汪洋（前排中）10日會見近百家兩岸媒體、機構代表時，呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。（取自央視）中央社記者陳家倫北京傳真　108年5月10日
中國全國政協主席汪洋（前排中）10日會見近百家兩岸媒體、機構代表時，呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。（取自央視）中央社記者陳家倫北京傳真　108年5月10日
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