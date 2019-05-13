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韓國瑜評郭台銘 做生意跟治理國家不一樣

最新更新：2019/05/13 23:02

（中央社記者王淑芬高雄13日電）鴻海董事長郭台銘叱吒商界，不過高雄市長韓國瑜認為「做生意跟治理國家絕對不一樣」，建議郭台銘從政要調適，角色轉換到政治軌道，關照點要擴大。

韓國瑜晚上接受「關鍵時刻」專訪，和主持人劉寶傑從城市治理談到參選總統。

對於郭台銘爭取代表國民黨參選總統，韓國瑜說，很推崇郭台銘的經營成就，不過郭台銘從政要克服很多事情，因為「做生意跟治理國家絕對不一樣」，關照點要擴大。

韓國瑜說，郭台銘拿新台幣10萬元創業，現在變大企業，這個過程很辛苦而且也很了不起；「郭右手右腳可以進白宮討論、左手左腳進中南海」，郭台銘有很多特質，但也要克服很多事情。

他說，從事政治要面對很多問題，弱勢族群是非常脆弱的，還有下一代的教育，各行各業的照顧等，資源分配也要兼顧。韓國瑜認為郭台銘要角色轉換。

韓國瑜表示，郭台銘有非常成功的一面，但「現在起開始角色要轉換，轉到政治軌道來」。

他舉日前郭台銘蹲著為媒體記者綁鞋帶的事說，這只是一個小動作，建議未來應更深層地照顧到不同層面的人；身為國家最高領袖，一定要有同理心，從政一定要經過這個調適。（編輯：唐聲揚）1080513

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