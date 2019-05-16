逕行延後立委初選登記 藍花縣黨部主委遭停權

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏自行暫緩黨中央決議的立委提名登記作業時程，並將黨部書記長胡慧君調職，國民黨考紀會今天決定，先將鄒永宏停止黨權，並待考紀會後續調查審議後，做出最後處分決定。

國民黨花蓮縣黨部4月18日依照黨中央第3梯次立委提名作業時程的決議，公告黨內立委初選自4月22日起登記領表，但隔天卻撤銷並宣布延後，引發爭議。

國民黨今天透過新聞稿表示，考核紀律委員會決定對現任花蓮縣黨部主委鄒永宏處以先行停止黨權的處分，自即日起生效，並待考紀會後續調查審議後，再做出最後處分決定。

考紀會表示，4月29日發文通知鄒永宏於今年5月3日前親自前往考紀會，針對花蓮縣委員會決定自行暫緩中央對於花蓮縣立委提名作業時程決議以及藉由花蓮縣考紀會名義，違反職權調動胡慧君書記長一事，提出說明。

考紀會指出，經多次聯繫及展延期限，鄒永宏僅指示花蓮縣委員會提供書面資料，拒絕到考紀會說明，因此，考紀會視同鄒永宏放棄相關權利。

針對鄒永宏相關違紀脫序與違反黨的決議的行為，考紀會依據「黨員違反黨紀處分規程」第18條第2項及第3項規定，對鄒永宏處以先行停止黨權的處分，並待考紀會後續調查審議後，再做出最後處分決定。（編輯：李信寬）1080516