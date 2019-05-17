國際挺台參與WHA不斷 吳釗燮：證明中國說法錯誤

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）世界衛生大會（WHA）將登場，外交部長吳釗燮今天表示，台灣至今未獲邀請函；不過國際挺台聲音不斷也證明，中國有關「台灣無法參與WHA，是WHA集體決定」的說法是錯誤的。

世界衛生大會（WHA）20日將於瑞士日內瓦登場，因中國打壓，世界衛生組織（WHO）自2017年起，連續3年未邀請台灣參與。雖然台灣未獲邀，衛生福利部部長陳時中仍將率領世衛行動團前往日內瓦，與友邦及理念相近國家進行交流。

吳釗燮與陳時中今天在外交部舉行「2019年世衛行動團行前雙部長新聞說明會」。吳釗燮說，這是外交部長與衛福部長首度舉行聯合國際記者會，向世界衛生組織表達政府嚴正立場和展現台灣爭取參與WHO的決心。

雖然中國持續打壓台灣，但國際社會挺台參與WHA的聲浪越來越大。吳釗燮說，國際社會的具體行動，證明了中國有關「台灣無法參與WHA，是WHA集體決定」的說法是錯誤的。

他表示，到目前為止，台灣還沒有收到WHO的邀請函，這種漠視2300萬台灣人民健康人權的不合理做法，已違反WHO憲章照護全人類健康福祉的精神，政府要向WHO表達強烈遺憾和不滿。

另外，陳時中表示，今晚就要出發前往日內瓦，心情感到沈重，因為台灣已連續3年未獲邀，原因只有一個，就是對岸的打壓。「用政治介入醫療，這是我們感到非常遺憾的事情」。

不過，他說，台灣仍不放棄，還是要努力，在努力過程中，增加台灣的世界能見度，世界也對台灣醫療表示肯定，「走過的本身就非常有意義」。

「最好的辦法，就是勇敢站到第一線去爭取」，陳時中表示，這次到日內瓦，展現台灣要參與公共事務的意願，台灣需要WHA，WHA也需要台灣。

吳釗燮指出，中國政府一再以「一中原則」以及曲解聯合國大會第2758號決議案，誤導國際社會，聲稱中國可以代表台灣，但事實上，2758號決議案只是驅逐蔣介石的代表，並未處理台灣議題。「台灣就是台灣」，台灣是一個驕傲的民主國家，只有台灣民選政府才有權代表台灣人民參與世衛組織活動。

他說，中國政府向國際社會宣稱台灣人民的健康議題已經獲得妥善照顧，但事實上，中國政府對台灣沒有實行過一天的管轄權，而且在2009年至2018年期間，台灣醫衛專家共計向WHO申請參加165場技術性會議，但因為中國阻撓，只獲邀出席49場，被拒比例高達70%，干擾台灣獲得第一手的防疫資訊與經驗。

不過，吳釗燮指出，中國政府越是打壓，國際社會就越支持台灣，今年政府在推動參與WHA上，獲得空前的國際支持，國際聲援台灣參與WHA的動作也比往年更為多元、直接且力道強勁。（編輯：楊玫寧）1080517