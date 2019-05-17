同婚專法三讀 蘇嘉全：收起對立一起走向幸福

立法院三讀通過同婚專法，立法院長蘇嘉全隨後在臉書上發文表示，法案通過讓台灣人民收起對立，一起走向幸福。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒台北17日電）立法院今天三讀通過同婚專法。立法院長蘇嘉全隨後在臉書上發文表示，這項法案通過，讓所有台灣人民，從這一刻開始收起對立，一起走向幸福。

立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記；在親子關係部分則準用民法，採「繼親收養」，即當事人可收養另一方的親生子女。

蘇嘉全在主持完立法院會後，隨即在臉書上發出「愛與包容，我們是幸福一家人！」一文。

他說，擔任立法院長這幾年來，接待過的外賓不計其數，這些從世界各地來到台灣的政要或民意代表，見面時最常問的一個問題就是同婚法案。

蘇嘉全說，許多外國友人知道立法院正在處理同婚法案，都對台灣社會的多元開放，表達高度的讚許與尊敬。

面對到這些問題，蘇嘉全總是告訴外賓，雖然台灣社會上有很多不同的意見，在尊重大法官解釋與公投的結果，從中尋找出最大的共識，可以肯定的是，台灣朝著保障同志權益的方向努力前進。

他表示，台灣最可愛的地方，就是在這塊土地上的每一個人，都能夠自由表達意見，也願意敞開心胸，尊重與包容不同的立場，當對話告一段落，會更加理解彼此，「我們還是一家人」。

蘇嘉全說，這項法案通過，為台灣社會不同的價值觀爭議，開創一個和解共生的機會，讓所有的台灣人民，從這一刻開始收起對立，一起走向幸福。（編輯：趙蔚蘭）1080517