蘇揆：讓相愛的人結婚 世界看到台灣彼此包容友善

立法院三讀通過同婚專法，行政院長蘇貞昌（左6）於臉書貼文說：「政治的重點不是讓多少人崩潰，而是讓多少人幸福。」（圖取自facebook.com/gogogoeball）

（中央社台北17日電）立法院今天三讀通過同婚專法，行政院長蘇貞昌臉書貼文說，讓相愛的人可以結婚，也讓世界看到台灣是一個願意互相包容、彼此友善的國家。他說，「政治的重點不是讓多少人崩潰，而是讓多少人幸福」。

蘇揆也在instagram貼上與夫人詹秀齡甜蜜合照，還俏皮留言說，「恭喜大家都可以結婚了！但結婚不是開玩笑的！ #身為一個結婚四十五年的人給的忠告」。

立法院今天三讀通過同婚專法，蘇貞昌在臉書強調，行政院會遵守大法官會議解釋，並尊重公投民意，不修民法，而以專法方式提出「司法院釋字第七四八號解釋施行法」。

蘇揆說，他要感謝民進黨團立委，堅持團結到最後一刻，以及有多位跨越黨派的立法委員攜手支持，讓同婚專法順利通過，也要感謝各方的努力與體諒，「讓我們的社會向前一步，讓相愛的人可以結婚，也讓世界看到台灣是一個願意互相包容、彼此友善的國家」。

「政治的重點不是讓多少人崩潰，而是讓多少人幸福」，蘇揆強調，無論支持或反對同婚專法，這都不是哪一方的勝利或失敗，唯有尊重、包容跟自己不同的人，社會才會更好，台灣也才會更好。（編輯：林淑媛）1080517